Marusic nel post-partita: “Sono contentissimo qui fin dal primo giorno. E’ importante per noi non aver preso gol”

Adam Marusic nel post partita di Salernitana-Lazio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: “Oggi non abbiamo preso gol e per noi difensori e la squadra è molto importante, non lo facevamo da tempo. Abbiamo fatto un’ottima partita dal primo minuto, abbiamo vinto e siamo felici. Ora giochiamo a 4, ma in ogni partita vado più avanti possibile, provo ad aiutare davanti la squadra anche se è un rischio perché dietro siamo meno coperti. Siamo stati concentrati dall’inizio, quando è così ci saranno altre partite come quella di oggi. E’ stato un ottimo approccio, dobbiamo continuare così. Assist di Sergio? Pazzesco. Ci sorprende sempre, sono molto contento per lui. Il mister ha cambiato molto in questo anno, giocano davanti a me tante persone diverse, ma io sono concentrato a fare il mio, per me non è importante chi ho davanti. Faccio tutto il possibile, è lo stesso se gioca Basic, Luis Alberto, Zaccagni o Pedro. Sono contentissimo qui dal primo giorno, penso di essere migliorato tanto come persona e come calciatore. Voglio continuare così.”

In seguito, il difensore è intervenuto a DAZN: “Mi si è girata la caviglia. Fantacalcio? Non lo seguo. Questo è il secondo anno che sto bene fisicamente. Siamo in una grande crescita e dobbiamo continuare così. Spero che nelle prossime partite possiamo vincere come oggi. Linea a 4? Ogni giorno lavoriamo con il mister. Da anni giochiamo coi 5, ma ogni giorno sappiamo che dobbiamo migliorare tanto. Posso giocare sia terzino destro che sinistro. Sennò a 5 mi vedo esterno.”

