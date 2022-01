Olympique Marsiglia, mercato bloccato dalla Fifa per due sessioni

Come riportato da L’Equipe, la Fifa avrebbe bloccato il calciomercato dell’Olympique Marsiglia per due sessioni. La scelta deriverebbe da irregolarità amministrative per il trasferimento di Pape Gueye. Il calciatore senegalese in questione, in forza all’OM, è stato sospeso per quattro mesi in virtù del suo trasferimento irregolare avvenuto nel luglio del 2020. Gueye all’epoca, infatti, non rinnovò il proprio contratto con il Le Havre, firmando un accordo con il Watford. Successivamente, però, cambiò idea trasferendosi all’Olympique. Il blocco del mercato per il Marsiglia dovrebbe partire dalla prossima finestra estiva, ma il presidente Pablo Longoria, in ogni caso, farà ricorso al Tas. Anche il Watford, però, non sarebbe d’accordo con la decisione della Fifa, e nonostante i 2,5 milioni di euro di risarcimento che sarebbero stati ottenuti per la vicenda Gueye, ne chiede 10.

