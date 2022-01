Salernitana-Lazio, Milinkovic all’intervallo: “atteggiamento giusto, ora continuiamo cosi”

Durante l’intervallo del match tra Salernitana e Lazio al momento sul punteggio di 2-0 per la Lazio, grazie alla doppietta di Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di DAZN Milinkovic Savic che ha commentato cosi i primi 45′ della sua squadra, ma sopratutto ha scherzato sull’assist al bacio per il primo gol del bomber. Ecco le sue parole “Giusto atteggiamento dal primo minuto, volevamo subito chiudere la gara. Sono contento per Ciro che ha segnato, cosi è venuto un bell’assist, ora nella ripresa dobbiamo creare altre occasioni“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: