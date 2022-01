Salernitana-Lazio, nel pre gara il neopresidente Iervolino:” Con Sabatini cercheremo di rimanere nella massima serie, ho voglia di creare ed energizzare il calcio”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Salernitana–Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN il neo presidente dei campani Danilo Iervolino dichiarando: “In ogni crisi c’è un’opportunità, non avrei voluto una prima così ma la situazione è questa. Sono convinto che oggi ci sarà una bellissima gara“. Parlando del mercato il presidente ha detto :” Sicuramente parlerò con Sabatini domani, faremo in modo di creare un istant-team per rimanere nella massima serie ma anche di operare nel medio lungo periodo. Ho parlato a Sabatini dell’entusiasmo e della voglia di creare, lui ha capito la mia voglia di innovare ed energizzare il calcio. C’è stata subito una grande alchimia tra me e lui “. Per concludere :” A Lotito faccio i complimenti, è un presidente straordinario, ha fatto benissimo con la Lazio e con la Salernitana anche se il quadro normativo non gli ha permesso di tenerla. Ho una stima onore per lui. A Colantuono dico di mettere tutta l’energia possibile, e avanti tutta“.

