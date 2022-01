Salernitana-Lazio, Siviglia: “La parola chiave è la continuità. La saggezza di Radu può servire”

L’ex difensore della Lazio, Sebastiano Siviglia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio commentando l’attuale situazione della squadra biancoceleste, che oggi affronterà la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi aspetto che la Lazio sia convincente ed aggressiva. Voglio vedere una Lazio che aggredisce il risultato e l’avversario. Sono convinto che le qualità ci sono tutte, serve solo maggior convinzione e coesione per raggiungere l’obiettivo. La parola chiave è la continuità. La squadra ha Milano ha fatto una buona gara, ma ho la sensazione che c’è bisogno di coprire meglio il campo. Serve più intensità e più corsa. I tanti gol sono arrivati perché forse c‘è poca attenzione, essere un metro avanti o indietro cambia tantissimo. Oggi potrebbero esserci delle risposte interessanti. Se andiamo a vedere le vittorie della Lazio c’era un’occupazione del campo impressionante.

Con l’arrivo di Sarri ci sono stati tanti cambiamenti, dal modulo ai principi di gioco, forse anche qualche equilibrio è cambiato. Non dobbiamo guardare solo al fatto che è cambiato il modo di scendere in campo della difesa, dobbiamo allargare la lente e dare uno sguardo a tutto il resto. Si cerca il possesso del pallone, non si gioca più in verticale e in ripartenza. È un atteggiamento diverso, e la squadra deve recepire questo cambiamento con un pizzico di entusiasmo in più, è quello che sta mancando. Adesso si guarda molto di più alla palla che all’uomo. Con Radu c’è sempre un rapporto cordiale, lui sta andando avanti con l’età ed è normale che spesso in zone di campo diverse dà risultati diversi. La saggezza che ha acquisito in questi anni può essere sfruttata meglio da difensore centrale. È un uomo che è entrato nella storia della Lazio, da difensore centrale può fare bene e potrà sfruttare la sua saggezza”.

