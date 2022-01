Salernitana-Lazio, Zaccagni nel pre-partita: “Dobbiamo scendere in campo concentrati e ottenere i tre punti”

Manca sempre al fischio d’inizio di Salernitana-Lazio, valevole per la 22esima giornata di Serie A Tim. Mattia Zaccagni, prima di iniziare il riscaldamento di rito, si è fermato ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della partita. Ecco le sue dichiarazioni:

“Dobbiamo scendere in campo concentrati e prenderci i tre punti. Il mister ci ha detto di mantenere un equilibrio tra i reparti in campo. Raramente abbiamo una settimana per lavorare in vista della partita successiva, in questa abbiamo avuto la possibilità di concentrarci molto su lavori sia tattici che fisici. Siamo pronti contro la Salernitana. Quando gioca Luis piuttosto che Toma per me non cambia nulla, abbiamo Luis che è più palleggiatore di Basic che invece fa più interdizione. Riguardo la nazionale invece io penso alla Lazio e al presente, poi quello che succederà arriverà dopo“.

