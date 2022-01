Sampdoria-Lazio Women, Falloni nel pre partita: “Il girone di ritorno può essere il nostro riscatto”

Nel pre partita di Sampdoria–Lazio Women, Ludovica Falloni è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le parole della giocatrice biancoceleste: “La squadra vive un momento abbastanza buono, ci sono stati dei nuovi innesti. Oggi si aprirà il girone di ritorno che sarà completamente diverso rispetto a quello di andata. Contro la Sampdoria mi aspetto una gara molto complicata, ma daremo tutto per portare a casa i tre punti. Martinovic sarà sicuramente un’ avversaria pericolosa così come le altre giocatrici. In ogni caso, ciò non ci crea paura perché anche noi siamo una squadra forte. Non abbiamo nulla da temere. Non abbiamo disputato una buona prima parte di stagione, il girone di ritorno può essere quello del riscatto. Vogliamo dare una svolta al nostro campionato e far capire a tutti che la Lazio non è quella vista fino ad ora. Il match di oggi sarà l’occasione giusta per invertire la rotta dando un segnale importante“.

