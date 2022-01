Caso Djokovic, il serbo espulso dall’Australia: un italiano nel tabellone al suo posto

Già da qualche giorno era circolata la decisine del ministro dell’immigrazione australiano di annullare nuovamente il visto a Novak Djokovic. In Australia, infatti, l’ultima parola ce l’hanno i ministri, seppur in contrasto con il giudice, di Melbourne in questo caso. A poco è servito il ricorso del serbo con i suoi legali contro questa decisione: l’Australia ha deciso per la sua espulsione e, conseguentemente, la sua non partecipazione agli Australian Open, competizione di cui Djokovic stesso ha fatto la storia con 9 vittorie nella sua carriera. Per la decima, però, dovrà aspettare ancora un po’. A riportarlo è l’ANSA.

Al suo posto entrerà in tabellone l’italiano Salvatore Caruso, così come comunicato dall’Australian Open, che si è detta anche, nella stessa nota, rispettosa della decisione della corte.

