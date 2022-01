GdS | La Lazio segna e dà spettacolo con i resti della Salernitana

Dopo dieci minuti, la Lazio si trova già in vantaggio con la doppietta del capitano Ciro Immobile che si scatena contro una Salernitana già messa in ginocchio dalla situazione Covid. La terza rete arriva a metà ripresa grazie a Lazzari che riaccende una partita a senso unico. Per la Salernitana non c’è speranza: con 14 assenti – tra infortunati e positivi – non può niente contro una Lazio scatenata e determinata a vincere. Sfortunata, dunque, la prima partita del nuovo patron Iervolino, che dovrà sperare in una vittoria nelle prossime gare.

