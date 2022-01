Immobile a -2 dalla top 15 dei marcatori all-time in Serie A: la sua risposta a critiche e polemiche

Ier Ciro Immobile ci ha messo meno di 10 minuti per segnare due gol e portarsi a quota 140 in Serie A in maglia biancoceleste. “Non ho bisogno di rispondere alle critiche e alle polemiche, parlano i miei dati” ha dichiarato Ciro al termine della gara di ieri, aggiungendo poi una parte di ciò che ha fatto in questi ultimi anni. Con i due gol di ieri Immobile si è portato a quota 172 gol totali in Serie A (gli altri 32 segnati tra Genoa e Torino), portandosi così solo a -2 da Amedeo Amedei, alla 15esima posizione della classifica all time di marcatori in Serie A. Il decimo posto dista, invece, 16 gol. Inutile dire che Immobile, continuando con questi numeri, potrà continuare la sua cavalcata tendando di avvicinarsi il più possibile alle zone alte di questa ambita classifica.

Ciro per la squadra

E’ importante però ricordare anche il modo di giocare di Immobile nell’ultima parte della gara di ieri: si è spesso allontanato dall’aera venendo incontro ai propri compagni e giocando più distante dalla porta avversaria propiziando, in particolare, anche il terzo gol della sua squadra. Il tutto ovviamente caratterizzato da un suo altruismo poi lodato anche da Maurizio Sarri, che a fine gara ha dichiarato: “Immobile che ha iniziato a giocare più lontano dalla porta, e non sempre in profondità, ma il numero dei suoi gol non è diminuito, anzi…” Ciro è sempre più una certezza di questa squadra, è i record che sta continuando a frantumare sono il giusto premio del suo impegno e la doverosa risposta a tutti coloro che ancora mettono in dubbio il suo valore e quello che fa, tanto con la Lazio quanto, soprattutto, in nazionale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: