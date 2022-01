Lazio Women, Giulia Ferrandi suona la carica dopo l’esordio

Giulia Ferrandi, centrocampista passata in forza alla Lazio in questo mercato invernale, commenta su Instagram il suo dolceamaro esordio con la formazione biancoceleste. La squadra di mister Catini ha infatti perso in Liguria per 2 a 1 contro la Sampdoria, ma la Ferrandi si è detta comunque felice per il primo gettone con la Lazio, esprimendo sul social la sua fiducia per il futuro in attesa di ottenere dei risultati importati.

Questo il post:

