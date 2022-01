Primavera: Raul Moro a cena con Armini e Etienne Tare, la foto sui social

In un noto locale romano è andata in scena una serata all’insegna dei ricordi per alcuni ragazzi della primavera della Lazio. Protagonisti della cena sono stati Etienne Tare, il figlio del DS Igli, Raul Moro, ormai in pianta stabile in prima squadra e il loro ex compagno di squadra Nicolò Armini. La foto è stata postata da Tare sul proprio profilo ufficiale.



RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: