Calciomercato Lazio, Pedullà: “Lazzari-Atalanta, pista che può riscaldarsi. C’è il gradimento dell’esterno”

La finestra di calciomercato invernale è nel vivo, la Lazio continua a lavorare sulle uscite, per poi dedicarsi alle entrate e regalare a mister Sarri i giusti rinforzi per la sua rosa. Come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la pista che porta l’esterno biancoceleste Manuel Lazzari verso l’Atalanta può riscaldarsi. Proposto già a fine dicembre, da parte del calciatore c’è il gradimento, ma non è l’unica squadra interessata, visto che il classe 1993 ha ricevuto altre due proposte. Gosens ha mercato, ma il desiderio da parte della Dea è quello di resistere, bivio Hateboer: questa è la situazione degli esterni in casa Atalanta. Tutto questo proprio a cinque giorni da Lazio-Atalanta, prossima sfida di campionato prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

