CdS | Coppa Italia, Lazio-Udinese: Monte Mario e Tevere unici settori aperti

Domani alle 17.30 la Lazio affronterà all’Olimpico l’Udinese, nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. La vincente se la vedrà poi con il Milan, già qualificato dopo la vittoria sul Genoa. Per la sfida di Tim Cup, come ribadisce il Corriere dello Sport, la società laziale ha predisposto l’apertura di due soli settori: la Monte Mario e la Tevere, niente Curva Nord. Per la partita di campionato in programma sabato contro l’Atalanta invece, ancora non è stata comunicata la vendita dei tagliandi.

