CdS | Immobile non sbaglia un colpo è un Ciro d’Italia

Gol su gol, statistiche in continuo aggiornamento: con la doppietta di sabato a Salerno Immobile sta continuando ai suoi ritmi. Come evidenzia il Corriere dello Sport, con le due marcature contro la Salernitana, ha inoltre ritoccato un altro primato personale: dall’agosto 2012 al Ferraris al 15 gennaio 2022, ha segnato in 26 stadi diversi. Solo Quagliarella, tra gli attaccanti della Serie A in attività ha fatto leggermente meglio (28). Non ama le polemiche, lui dimostra in campo: come ha ribadito dopo la gara dell’Arechi, i dati parlano chiaro.

