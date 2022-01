La Lazio ricorda il primo gol di Danilo Cataldi in biancoceleste | VIDEO

Il primo gol in maglia biancoceleste non si scorda mai. Danilo Cataldi lo sa bene. Il suo primo timbro arrivò proprio contro l’Udinese agli ottavi di finale di Coppa Italia il 17 dicembre 2015. A ricordarlo è stata la Lazio sul proprio profilo ufficiale Twitter tramite un video del gol. Per rivederlo clicca il link qui sotto:

https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1483110249250934791?s=20

