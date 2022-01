Pedro verso il forfait contro l’Atalanta

Pedro sembrerebbe essere costretto ai box per un’altra settimana. Sono alte, quindi, le probabilità di non vedere in campo l’ala biancoceleste sabato all’Olimpico contro l’Atalanta di Gasperini. L’infortunio dovrebbe includere un principio di lesione, ma l’entità verrà resa nota dagli accertamenti che si svolgeranno domani in Paideia. Seguiranno aggiornamenti.

