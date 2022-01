Sarri: “Dobbiamo scendere in campo con la voglia di passare il turno”

L’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha rilasciato, da poco, alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel. Le domande rivolte al mister vertevano soprattutto sulla sfida di domani contro l’Udinese, sfida che pregiudica l’accesso ai quarti di Coppa Italia.

Sarri vuole vedere una squadra grintosa e coraggiosa, pretende che i suoi giocatori scendano in campo con la voglia di superare questo turno. Alla domanda diretta sulla vittoria di Salerno, l’allenatore laziale risponde che vuole continuare su questa strada, ma « la partita con la Salernitana va presa con le molle, non conosciamo il confine tra i nostri pregi e i difetti di un avversario che era in difficoltà per le tante assenze ».

