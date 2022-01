Tragedia di Rigopiano, la Lazio invita allo stadio il superstite Giampaolo Matrone e sua figlia

Domani 18 gennaio, saranno 5 anni dalla tragedia di Rigopiano, un evento catastrofico che ha sconvolto tutta Italia nel 2017. A Rigopiano in Abruzzo, una violenta valanga ha investito l’albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, provocando ben 29 vittime. Giampaolo Matrone, superstite della tragedia, quel giorno di gennaio perse la moglie Valentina Cicioni. L’uomo di Monterotondo, è stato invitato dalla Lazio, insieme alla figlia, ad assistere alla prossima partita casalinga dei biancocelesti, in programma domani alle 17:30 contro l’Udinese. Come due anni fa, la Società capitolina ha voluto esprimere la vicinanza al vedovo e alla sua famiglia di fede laziale, attraverso un semplice ma significativo invito sugli spalti.

