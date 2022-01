45 anni fa ci lasciava Luciano Re Cecconi: il ricordo della Lazio

Luciano Re Cecconi ci lasciava il 18 gennaio 1977 a soli 28 anni. Si ipotizza che quel giorno avesse simulato una rapina in una gioielleria a Roma e il proprietario, per legittima difesa, abbia sparato e lo abbia ucciso. Il centrocampista era un tesserato biancoceleste all’epoca, della Lazio di Tommaso Maestrelli. Fu proprio l’allenatore a volerlo a Roma dopo averlo allenato a Foggia e con la Lazio vinse il primo scudetto della sua storia, nel 1974. In biancoceleste ha militato per 5 anni, collezionando 109 presenze e 6 gol. La Lazio ha ricordato la sua scomparsa sui social: “Ciao angelo biondo”.

45 anni fa, ci lasciava Luciano Re Cecconi.

Ciao angelo biondo 💙 pic.twitter.com/KAgxIGsH1m — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 18, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: