Tra covid e infortuni, Sarri deve rinunciare a Pedro, Acerbi, Radu e Basic. Non ha abbastanza cambi per il turnover di Coppa Italia, sono rimasti Marusic, Leiva (da preservare per l’Atalanta) e i baby Raul Moro e Romero, considerando Muriqi in partenza. In difesa l’unica sostituzione si avrà sulla fascia, con Lazzari al posto di Marusic; i centrali saranno ancora Luiz Felipe e Patric, con Hysaj confermato a sinistra. Radu avrebbe dovuto sostituire l’infortunato Acerbi, ma non è a disposizione, si pensa a causa della reazione post dose booster. A centrocampo saranno schierati ancora Milinkovic e Luis Alberto, dato che i loro sostituti Basic e Akpa sono fermi, e di nuovo Cataldi, vista la squalifica in campionato. In attacco lo stop di Pedro può aprire le porte a Romero o Raul Moro, anche se il tridente di partenza dovrebbe essere Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. L’Udinese è decimata dal covid, ma proverà a ripetere il match di campionato, terminato 4-4. All’Olimpico ci saranno 1800 tifosi, tutti in Tevere, vista la chiusura della Nord.

