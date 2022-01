Compleanno Senad Lulic, gli auguri della Lazio all’ex Capitano biancoceleste | FOTO

Giornata speciale per Senad Lulic: l’uomo che ha scritto una delle pagine più importanti della storia della Lazio compie oggi 36 anni. In dieci anni in maglia biancoceleste, ha conquistato due Coppe Italia, una da assoluto protagonista, nel 2013 contro la Roma, e due Supercoppe Italiane. La società biancoceleste, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto gli auguri di buon compleanno a Lulic, attraverso il messaggio che recita: “Per dieci anni ha vestito la maglia della Lazio ed ogni volta che usciva dal campo era sempre intrisa di sudore. Un giocatore che ha dato sempre tutto, mettendo in mostra ottime qualità e un forte senso di abnegazione. Un giocatore che poi si è tramutato in eroe.

Nato a Mostar il 18 gennaio 1986 Senad Lulic compie oggi 36 anni. È stato centrocampista della S.S. Lazio dal 2011 al 2021 e per lui 371 presenze, 34 gol e 49 assist. Uno di questi 28 gol vale più di ogni altra cosa. Un gol in particolare al minuto 71 il 26 maggio 2013 nella finale di Coppa Italia contro la Roma lo ha reso un eroe. Tra i tanti successi in maglia biancoceleste ha avuto l’onore di indossare la fascia da capitano ed ha conquistato due Coppa Italia e due Supercoppa Italiana. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!”. Non solo: anche attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, la Lazio ha voluto fare gli auguri a Senad Lulic. Le quattro foto pubblicate, che ricordano i quattro trofei vinti da Lulic in maglia biancoceleste, sono accompagnate dal messaggio: “Buon compleanno Senad! Quante giornate memorabili che abbiamo vissuto insieme…”. 🎉🥳 Buon compleanno Senad!

Quante giornate memorabili che abbiamo vissuto insieme… 🏆#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/j9rVt5Mm5Q — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 18, 2022

