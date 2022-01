Europa League, la Top 5 dei veterani in gol nella storia della competizione: presente un ex Lazio | VIDEO

Il profilo ufficiale Twitter dell’Europa League ha stilato la Top 5 dei veterani in gol nella storia della competizione e, al quinto posto, c’è proprio un ex Lazio, in gol con la maglia biancoceleste: si tratta di Miroslav Klose che, a 37 anni e 261 giorni, siglò una rete durante Lazio-Galatasaray di Europa League. Di seguito la Top 5 completa:

1)Daniel Hestad (Molde) – 40 anni, 98 giorni;

2)Jorge Molina (Granada) – 38 anni, 323 giorni;

3)David Catala (AEK Larnaca) – 38 anni, 224 giorni;

4)Walter Samuel (Basilea) – 37 anni, 332 giorni;

5)Miroslav Klose (LAZIO) – 37 anni, 261 giorni.

L’Europa League, attraverso un video pubblicato su Twitter, ha ripreso le cinque reti, compresa quella di Miro Klose.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/europaleague/status/1483393983023927303?s=24

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: