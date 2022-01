FORMELLO | Un giorno di riposo concesso da mister Sarri alla squadra, ripresa fissata per giovedì

Come riporta il sito ufficiale della Lazio, per domani mister Sarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo la vittoria contro l’Udinese, arrivata solamente dopo i tempi supplementari, in Coppa Italia. La ripresa degli allenamenti, in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato alle ore 20:45, è fissata per giovedì al Centro Sportivo di Formello.

