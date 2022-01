GdS | Lazio per la svolta. La Coppa è il vero obiettivo e Sarri riabilita Lazzari

Oggi c’è Lazio-Udinese, prima partita di Coppa Italia. Mister Sarri non ne ha mai vinta una e, proprio per questo, potrebbe farla diventare l’obiettivo stagionale. La Lazio ne ha già vinte sette, con un’eventuale ottava si porterebbe ad una sola lunghezza di distanza dalla Roma (9), ma soprattutto significherebbe guadagnarsi l’accesso diretto alla prossima Europa League. Sarri ci tiene a questa competizione e lo dimostra il fatto che, nonostante abbiano giocato sabato scorso e giocheranno il prossimo sabato con l’Atalanta, manderà in campo i migliori. L’unico cambio si avrà in porta, in cui tornerà Reina; sembrava potesse partire titolare il baby Romero, ma andrà in panchina, pronto a entrare a gara in corso. Torna dal primo minuto Lazzari, che divide la titolarità con Hysaj e Marusic: oggi sarà il suo turno.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

