Il Messaggero | C’è Lazzari titolare con la testa all’Atalanta

In attesa di scoprire il suo futuro, Lazzari, dopo il gol di sabato, si riprende il posto da titolare per questo pomeriggio contro l’Udinese. Sarri lo avrebbe scelto comunque, non ci ha ripensato dopo l’esultanza del ragazzo a Salerno. Nonostante ciò, l’ex Spal rimane sul mercato: oltre alle trattative già avviate con Torino, Bologna e una squadra spagnola, sembra essere sceso il gelo anche con la dirigenza. Lotito non vuole scendere sotto i 15 milioni e in ballo c’è un’ultima destinazione, la più gradita: l’Atalanta. La Dea lo aveva già sondato in estate, tutto dipende dall’uscita di Hateboer. La sfida contro i nerazzurri di sabato potrebbe dare una scossa alla trattativa.

Nel frattempo, Muriqi sembra si stia convincendo ad accettare il CSKA Mosca. Al suo posto si pensa ancora a Burkardt, ma il Mainz fa muro; più facile Sesko del Salisburgo. Sarri non vuole Lapadula, ma ha richiesto esplicitamente Vecino per il centrocampo e Casale per la difesa.

Lo riporta Il Messaggero.

