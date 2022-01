La Repubblica | C’è l’Udinese in Coppa, Sarri con Ciro e Sergej: “Turnover impossibile”

Nella sfida di oggi pomeriggio contro l’Udinese (ore 17.30, visibile su Italia 1), Sarri non potrà fare turnover viste le numerose assenze. Oltre agli assenti di Salerno si aggiunge, infatti, anche Pedro: il tridente, quindi, sarà composto da Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni, con Romero pronto a subentrare. Il 17enne ha la fiducia del Mister, dei compagni e dei tifosi, che vogliono rivederlo subito all’opera dopo i pochi, ma sufficienti, minuti a Salerno. Ancora titolari Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, quest’ultimo chiamato a giocare la terza partita in otto giorni. Le novità rispetto a sabato scorso dovrebbero essere due: Reina e Lazzari tornano titolari. Oggi saranno presenti all’Olimpico i superstiti della tragedia di Rigopiano, di cui oggi ricorre il quinto anniversario.

Capitolo mercato: la trattativa con il CSKA Mosca per Muriqi continua, ma il kosovaro non è convinto della destinazione. Il destino di Casale si saprà gli ultimi giorni di mercato, come quello di Lazzari: se l’Atalanta cederà Hateboer, chiederà l’ex Spal alla Lazio.

Lo riporta l’edizione romana de La Repubblica.

