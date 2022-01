Lazio, Stefano Re Cecconi: “E’ una giornata molto importante, avere papà qui mi riempie il cuore d’orgoglio”

Questa mattina è stata presentata la maglia di Luciano Re Cecconi all’interno del Museo di Coverciano. La maglia esposta simboleggia la Lazio scudettata del 74′. All’evento era presente anche Stefano Re Cecconi, il figlio dell‘angelo biondo che ha rilasciato queste parole riguardo l’evento. ” E’ una giornata molto importante, aver papà qui insieme ad altri mostri sacri, mi riempie il cuore d’orgoglio. Ringrazio tutti a nome della mia famiglia, nonostante sia un giorno triste, questo di oggi ha un aspetto positivo. Oggi in qualche maniera mio papà rivive. Io ragiono come ragionava lui, i successi di papà, li deve a quella fantastica squadra e a quell’allenatore. La maglia di papà sarà esposta tra Gaetano Scirea e Giri Riva, devo inoltre ringraziare i tifosi della Lazio, che mi hanno permesso di entrare in contatto con tutto il mondo Lazio”.

