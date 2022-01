Lazio-Udinese, il doppio ex Belleri: “Mi aspetto una gara diversa rispetto a quella di campionato”

Intervenuto in diretta sulle frequenze di Lazio Style Radio, Manuel Belleri, doppio ex che ha commentato la gara di oggi e il periodo che sta passando l’Udinese. Ecco le sue parole:

SULLA GARA DI OGGI

“Mi aspetto una gara diversa rispetto a quella di campionato, sicuramente è importante per la lazio passare il turno, è una gara che va affrontata nel migliore dei modi. Credo che la Lazio tenga tantissimo a questa competizione. I tempi, rispetto a prima sono cambiati, la coppa veniva utilizzata per far giocare le riserve, ora ti da la possibili di accedere alle coppe europee e le squadre la rispettano. La coppa porta ad avere un successo che potrebbe essere l’unico della stagione. Beto cambia gli equilibri, ha fatto vedere cose interessanti, i friulani hanno cambiato allenatore, credo abbiano bisogno di fare una bella prestazione per rialzarsi anche in campionato. Da Sarri mi aspetto un po di cambi con la testa, per mettere in campo una formazione adeguata per vincere la gara. La Lazio punta forte a questa competizione, ma secondo me non farà grossi cambi. Poter entrare in qualche partita per Vavro ad esempio, penso possa far bene, ma è differente dal saper di dover essere il titolare. Un giocatore si allena sempre bene, a cambiare è l’aspetto mentale.”

SUL CAMPIONATO

“In campionato ho visto l’Inter che sta facendo benissimo e sono convinto per Inzaghi. Il Napoli ha avuto un sacco di problemi e a sprazzi sta facendo vedere quello che mostrava all’inizio. La Juve sta arrivando, attenzione ai bianconeri, è sempre una squadra che arriva e che devi prendere in considerazioni. La Lazio attraversa ancora alti e bassi, delle volte il risultato è la conseguenza di questo.”

UDINE E L’AMBIENTE

“Quella di stasera è una partita molto difficile. Quando le cose non vanno bene a Udine senti il peso addosso di tutto. E’ una partita molto delicata, i friulani arrivano da un periodo non buono. Quella di stasera è una partita importante, gli permetterebbe di svoltare in campionato in caso di risultato positivo.”

