Lazio-Udinese, Immobile: “Abbiamo fatto grandi miglioramenti, il lavoro con il mister è molto complicato ma stiamo raccogliendo i frutti” | FOTO

La Lazio, dopo i tempi supplementari, batte l’Udinese e passa il turno in Coppa Italia. Ora sarà il Milan l’avversario dei biancocelesti ai Quarti di finale. A decidere il match il solito Ciro Immobile grazie ad un pallonetto ai danni di Silvestri. Ai microfoni di Mediaset, nel post partita, è intervenuto proprio l’uomo che ha deciso la partita. Queste le sue parole: “Devo dire che dalla panchina mi sono reso conto dei grossi miglioramenti che abbiamo fatto, siamo tutt’altra squadra. Oggi abbiamo fatto un altro clean sheet, complimenti alla difesa. Il lavoro con il mister è molto complicato ma stiamo raccogliendo i frutti, piano piano abbiamo avuto pazienza, e stiamo venendo fuori. Poi per quanto riguarda la qualità abbiamo dei giocatori di una qualità grande, come tutti i centrocampisti che abbiamo, ma anche gli esterni. Per fare gol c’è sempre tempo, alla fine conta il risultato”.

