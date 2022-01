Lazio-Udinese | Marino nel pre partita: ”Per noi è una giornata molto importante”

Nel pre partita di Lazio-Udinese, Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Mediaset.

Ecco le parole del dirigente dell’Udinese: “È un’occasione importante per i giocatori che fanno un minutaggio limitato in campionato e che hanno un’occasione per differenziarsi e anche per mettersi in competizione con i titolatissimi. Per noi è una giornata molto importante ed è anche di avvicinamento alla prossima di campionato”.

