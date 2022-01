Lazio-Udinese, Sarri: “Gara che andava chiusa prima, nel secondo tempo è stata più fisica. Buona la prova dei giovanissimi” | FOTO

La Lazio stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, e lo fa battendo l’Udinese ai tempi supplementari. In gol sempre il solito Ciro Immobile, che sfrutta un grande passaggio di Cataldi e insacca il pallone un uno splendido pallonetto. Biancocelesti che nella prossima fase del torneo affronteranno il Milan di Pioli, vincente pochi giorni fa contro il Genoa. Al termine dell’incontro odierno, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare il successo ottenuto.

Queste le sue parole:

“Non mi ero accorto dell’arrivo di Pussetto perché guardavo il pallone, ma alla fine mi sono alzato prima io di lui nonostante i 40 anni di differenza. La partita si poteva chiudere prima, nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni mentre il secondo è stato più fisico. Con queste squadre bisogna sbloccare il risultato nei Rimini 25 minuto altrimenti poi diventa difficile. Rispetto all’incontro di campionato siamo stati bravi a non subire, i subentrati hanno fatto bene soprattutto i giovani e questo è un segnale positivo. Tra Zaccagni e Pedro è l primo a rischiare di non esserci contro l’Atalanta. La sua è stata una botta alla caviglia, mentre lo spagnolo ha subito un problema muscolare. Cerchiamo ora di recuperare energie, nonostante i calendari siano strani. In questo momento sembriamo in grande crescita anche dal punto di vista della sofferenza. Vedo in campo un altro livello di determinazione da parte dei miei ragazzi. Finche la partita è stata su binari di pulizia, abbiamo fatto bene anche dal punto di vista qualitativo. Quando poi invece è diventata più fisica abbiamo risposto con la determinazione. Muriqi ha fatto un buon primo tempo non giocava da tempo. Ciro aveva un piccolo problema legato ad una vecchia cicatrice, non ho voluto farti fare tutta la partita. i ragazzi hanno fatto tutti una buona prestazione, soprattutto i giovanissimi”.

