Lazio-Udinese, Tare nel pre partita: “Muriqi-CSKA è tutta una balla”

A pochi minuti dall’inizio della gara tra Lazio e Udinese, il direttore sportivo Tare è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco le sue parole: “Avete sentito le interviste sbagliate di Sarri, dovete portarci rispetto. Non so da come nascono le vostre domande, la trattativa tra Muriqi e il CSKA Mosca è tutta una balla, non è vero niente: sono cose che fanno male alla Lazio, cerchiamo di fare il nostro lavoro. Sappiamo cosa dobbiamo fare in condivisione con Sarri. Per chi vuole fare disinformazione è diverso. Le cose non stanno così. Abbiamo problemi con l’indice da risolvere, quando sarà successo dovremo cercare, se ci sono situazioni che aiutano la squadra e Sarri, faremo il possibile per aiutare. Il rinnovo di Sarri non è né vicino e né lontano“.

