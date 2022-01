LIVE | TIM CUP, LAZIO-UDINESE 0-0

Squadre in campo per i saluti iniziali. Tra pochi minuti sarà: Lazio-Udinese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

1′PARTITI! Primo pallone giocato dai padroni di casa.

7′ Pericolo per la Lazio con una palla messa in mezzo dall’Udinese: la sfera attraversa l’area e si allontana.

10′ Il primo giallo della gara è per Rodrigo Becao che ha chiuso fallosamente Zaccagni.

12′ Muriqi vicino al gol con un colpo di testa potente: si fa trovare pronto Silvestri.

