PAGELLE – Muriqi ci prova ma ci pensa il solito Immobile. Sfortunato Raul Moro, personalità per Romero

Reina 6,5 – Il primo tiro in porta pericoloso arriva nella ripresa quando devia in angolo con il piede un diagonale di Success, in seguita ferma col sedere una conclusione ravvicinata di Beto. Sempre attento a catturare i palloni aerei.

Lazzari 5,5 – Rispolverato dal primo minuto dopo la rete di Salerno, sarebbe la partita in cui dovrebbe convincere il tecnico a dargli maggiore spazio e invece esce fuori una prestazione senza infamia e senza lode

Luiz Felipe 6 – Gli piace tremendamente ingaggiare duelli rusticani con tutti gli avversari che gli sfilano davanti. Appassionante la sfida tutta muscoli con Beto, meno piacevoli certi palloni regalati all’Udinese.

Patric 6,5 – Ennesima dimostrazione che giocare in modo semplice permette di fare una prestazione senza sbavature nonostante

Dal 115′ Vavro SV

Marusic 5,5 – Bella diagonale difensiva a chiudere lo specchio a Success lanciato a rete e poco altro. Dietro viene messo poco in difficoltà, davanti non si affaccia mai per supportare l’azione.

Dall’80’ Hysaj 6 – Utile la sua esperienza nei supplementari quando la lucidità dei compagni cala e il terzino albanese compie sempre la scelta corretta.

Milinkovic 7 – Stasera ha uno stalker che lo segue a tutto campo di nome Wallace, il serbo fatica per poi far iniziare il suo dominio nel momento finale quando il pallone scotta e lui non lo spreca mai.

Lucas Leiva 6 – Scherma la difesa e mette minuti nelle gambe in vista di sabato contro l’Atalanta

Dal 46′ Cataldi 7 – Un’ora di gioco fatta di passaggi a breve distanza alternati a verticalizzazioni per Immobile, l’ultimo lancio è quello buono per l’assist che sblocca la gara.

Luis Alberto 6 – Fa fatica a ingranare fra l’ottima fase difensiva dei bianconeri che non lasciano varchi e una Lazio un pò troppo imballata. Preziose le sue palle inattive sempre tagliate.

Felipe Anderson 6,5 – Si accende a folate ma ogni volta è un possibile pericolo, il rammarico è la troppa intermittenza in certi momenti della gara quando perde il tempo della giocata.

Dal 103′ Luka Romero 6,5 – E’ giovane ma ha personalità da vendere, cerca costantemente di farsi dare il pallone e lo smista con estrema tranquillità.

Muriqi 5,5 – Inizio caparbio con un paio di palloni recuperati, si divora il vantaggio con due colpi di testa che finiscono entrambi centrali.

Dal 71′ Immobile 7,5 – Lui sa che deve accelerare perchè il pallone arriverà, due volte finisce in fuorigioco ma la terza è quella buona e con un morbido pallonetto mancino trova la rete qualificazione,

Zaccagni 6,5 – E’ vivace, mette in difficoltà Perez obbligando Soppy al costante raddoppio e quindi al fallo. Si scontra con Success e deve lasciare il campo.

Dal 46′ Raul Moro 6 – Non si vede praticamente mai salvo accendersi sul finale quando prima sfiora il palo alla sinistra di Silvestri e poi si vede respingere sulla linea di porta da Udogie una ribattuta.

All. Sarri 6 – Continua ad essere una Lazio che si accende troppo a tratti ma crea diversi pericoli alla porta di Silvestri. Sorprende con Muriqi, ha il coraggio di lanciare due millenials per vincere la partita che alla fine sblocca il solito Immobile. Paura nello scontro con Pussetto che si conclude con un abbraccio divertito fra i due.

