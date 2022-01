PAIDEIA | Pedro in clinica per svolgere dei controlli medici dopo l’infortunio | FOTO

Sono ora di attesa per capire l’entità dell’infortunio di Pedro. L’esterno biancoceleste, uscito per un problema fisico al 40esimo del primo tempo durante la sfida contro la Salernitana, si trova in Clinica Paideia per svolgere i controlli medici e capire quanto dovrà stare fermo. Certa la sua assenza di oggi in Coppa Italia contro l’Udinese, lo spagnolo dovrebbe saltare anche la sfida di sabato contro l’Atalanta, ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

