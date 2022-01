WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: presente un calciatore della Lazio | FOTO

Con le vittorie esterne di Spezia e Napoli, rispettivamente per 1-2 in casa del Milan e 0-2 con il Bologna, e il 6-0 casalingo della Fiorentina contro il Genoa, si è conclusa la 22° giornata di Serie A, terza di ritorno. La Lazio, nell’anticipo del sabato contro la Salernitana, è tornata a fare bottino pieno, conquistando la prima vittoria del nuovo anno. Come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, ha stilato la squadra della settimana di Serie A. Nella formazione per la 22° giornata, pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, è protagonista anche un calciatore della Lazio: si tratta del Capitano, The King, Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, dopo i primi dieci minuti contro la Salernitana, ha messo a segno una doppietta, portandosi a quota 17 gol dopo appena 22 partite di campionato.

La formazione completa per la 22° giornata di Serie A:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/FC2xQk28H5 — WhoScored.com (@WhoScored) January 18, 2022

