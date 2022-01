CdS | Chi, Ciro? E come ti sbagli

La gara tra Lazio e Udinese valida per gli ottavi di Coppa Italia si è protratta fino ai supplementari, quando Ciro Immobile in avvio di secondo tempo ha siglato la rete decisiva che ha permesso ai biancoclesti il passaggio del turno. Come evidenzia il Corriere dello Sport, ci pensa sempre il king: è lui, ancora una volta, l’uomo match. Il suo ingresso rompe gli equilibri e al 106’ il suo gol vale il Milan ai quarti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: