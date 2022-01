DAZN sopra ad Amazon e Sky in una speciale classifica: ecco quale

Attraverso una nota ufficiale, DAZN ha comunicato che la piattaforma è entrata al settimo posto dei 50 brand tecnologici più influenti nel mondo dello sport del 2021. La classifica è stata stilata da “The Sta Group” in collaborazione con “The English Institute of Sport”. In questo speciale elenco, sono presenti brand più influenti che contribuiscono nel dare forma allo sport e all’innovazione: tra questi troviamo Amazon e Sky, rispettivamente al 19esimo e al 50esimo posto e dunque superati da DAZN. In prima posizione rimane stabile F1, seguita da Nba e Uefa.

Questa la nota di DAZN:

