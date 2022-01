Immobile, il pensiero ‘laziale’ di Riccardo Cucchi sull’attaccante: “Non è solo uno dei più prolifici in Italia e in Europa, è anche un leader”

Ciro Immobile continua a regalare gioia ai tifosi della Lazio, battendo ogni record partita dopo partita e consacrandosi sempre di più come uno dei migliori attaccanti in Italia e in Europa. Come lui stesso ha dichiarato dopo la gara di Salerno, in cui ha segnato una doppietta, i numeri suoi parlano da sé. Anche ieri sera contro l’Udinese, ha messo a segno il gol vittoria per la Lazio, subentrando dalla panchina sullo 0-0. È bastato un suo movimento in verticale, innescato da Cataldi, a risolvere la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, che fino a quel momento sembrava essere bloccata senza di lui in campo. Il suo essere decisivo in praticamente tutte le sfide, ma anche l’apporto morale oltre che tecnico che riesce a garantire a tutta la squadra, sono qualità indubbie. Questa l’opinione anche del giornalista Riccardo Cucchi, che da tifoso biancoceleste si è espresso su Immobile elogiando le sue doti balistiche ma anche lucide e autorevoli nell’analisi del proprio gruppo.

Questo il pesare di Cucchi, condiviso su Twitter:

“Non è soltanto il più prolifico attaccante della storia della #Lazio e uno dei più prolifici attaccanti del calcio italiano ed europeo. È anche un leader. La sua analisi sulla crescita della squadra è lucida e autorevole. E soprattutto incoraggiante. #Immobile . (Tweet laziale )”

