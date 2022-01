Lazio-Udinese, la Serie A omaggia Immobile: “Mantello da super bomber” – VIDEO

Ciro Immobile si è reso ancora una volta protagonista con la sua Lazio, segnando ieri sera la rete decisiva per il passaggio ai quart in Coppa Italia. Anche da subentrato, è riuscito a fare la differenza, sbloccando una partita congelata sullo 0-0 fino ai tempi supplementari. La Serie A ha voluto celebrarlo con un video sui propri canali social, sotto cui scrive: “Mantaello da super bomber e si va in scena!”.

Questo il post della Serie A:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

