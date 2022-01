Salernitana, un nuovo contagio. Ora i positivi sono 8

Con una nota del club la Salernitana comunica che un altro calciatore è risultato positivo al tampone per rilevare il Covid. Guai in vista per la squadra campana, dato che il nuovo protocollo FIGC prevede che se la squadra dovesse presentare un ulteriore contagio, arrivando quindi a nove, sarebbe costretta a sospendere le attività per tutta la formazione. Sicuramente non una buona notizia in vista del match di domenica contro il Napoli, a questo punto a rischio.

