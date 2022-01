SportMediaset | Nike lascia la Serie A, il pallone 2022-23 sarà Puma

A partire dal prossimo anno il pallone della Serie A non sarà più firmato Nike. L’azienda statunitense ha infatti comunicato che dopo 15 anni si interromperà il legame con il nostro campionato. Indiscrezioni danno per fatto l’accordo con Puma, che già fornisce i palloni in Liga, a partire dalla stagione 2022-2023. Nike, quindi, rimarrà in Italia solo con l’Inter con cui ha un accordo fino al 2024. SportMediaset

