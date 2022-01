Calciomercato, incontro a Formello con l’agente di Milinkovic, Marusic e Kamenovic

Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro fra il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, e l’agente, Mateja Kezman. Tanti i temi sul tavolo del summit andato in scena a Formello: il primo nome è ovviamente quello di Sergej Milinkovic-Savic, dall’Inghilterra insistono e parlano di un possibile assalto dello United. In ballo anche il rinnovo, vicino, di Adam Marusic così come il tesseramento di Kamenovic dopo l’acquisto dell’estate scorsa. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

