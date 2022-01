CdS | Stallo Lazio: Sarri freme e Tare frena

Il mercato fermo produce nervosismo e aspettative non realizzabili entro il 31.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non decolla il nuovo progetto e l’indice di liquidità impedisce acquisti. Lotito cerca soluzioni. Muriqi e Vavro sono i nodi principali: l’attaccante kosovaro verrebbe ceduto soltanto se un club decidesse di acquistarne il cartellino, il secondo ha ripreso a giocare. In campo nelle ultime partite anche Lazzari che, accostato all’Atalanta (ma solo nel caso in cui partisse Hateboer), dovrebbe essere ceduto per sbloccare il mercato biancoceleste. Sarri ha capito: forse non avrà rinforzi. Si attende la firma sul rinnovo.

