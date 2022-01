Correa si fa male e Inzaghi pensa a Caicedo: i dettagli

Nel corso del match di Coppa Italia di ieri sera, l’Inter è riuscita ad imporsi sull’Empoli, grazie al gol all’ultimo di Sensi. Inzaghi ha vinto la partita, ma ha perso per infortunio Correa, costretto ad uscire nel corso del primo tempo. Se l’argentino dovesse fermarsi per lungo tempo, come riportato da Tuttosport, Inzaghi starebbe pensando a Caicedo. L’ex Lazio infatti al Genoa non è mai riuscito ad imporsi e all’Inter potrebbe ritrovare l’allenatore che l’ha fatto diventare grande.

