FORMELLO | La Lazio comincia a preparare la gara con l’Atalanta, diversi assenti

Nel corso del pomeriggio è andato in scena l’allenamento della Lazio agli ordini di mister Sarri. Dopo le fatiche di Coppa Italia, il mister e il suo staff avevano concesso qualche ora libera alla squadra. Oggi nel quartier generale di Formello si è tornati in campo in vista della gara contro l‘Atalanta di Sabato. Diversi assenti all’allenamento odierno, oltre agli infortunati Acerbi e Pedro, non si sono visti nemmeno: Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Zaccagni e Radu. Per il resto della squadra invece, dopo l’iniziale riscaldamento tutti insieme, i titolari della gara contro l’Udinese, hanno svolto un lavoro tecnico. Il resto dell’allenamento è continuato con allunghi e movimenti con la palla. Milinkovic non si è allenato per una semplice botta.

