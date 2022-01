Il Messaggero | S.O.S Lazio: non ha più le ali

Formazione da inventare contro i nerazzurri di Gasperini, mai battuti all’Olimpico negli ultimi cinque anni. Sarri deve rinunciare a un titolare in ogni reparto.

Come riportato da Il Messaggero, la vittoria contro l’Udinese è costata molto alla Lazio, arrivata stremata al 121’. L’impegno è piaciuto talmente tanto al Comandante che ieri ha concesso un giorno di riposo ai propri calciatori.

Sabato sera ci sarà l’Atalanta e iniziano oggi i preparativi per raggiungere la terza vittoria di fila, un exploit finora sconosciuto. Inoltre, Sarri è in piena emergenza e sabato si ritroverà senza almeno un titolare per reparto: out Acerbi (stiramento di secondo grado al flessore della coscia sinistra), Cataldi, Pedro (stiramento di primo grado). In caso di forfait di Zaccagni – contro l’Udinese ha rimediato una distorsione alla caviglia destra al termine della prima frazione che non gli ha permesso di proseguire il match – a Sarri resterebbero come opzioni Lazzari, uno tra Raul Moro e Romero oppure, ultima spiaggia, un cambio modulo mai provato prima. In tutto ciò c’è ancora da attendere per i rientri in gruppo di Radu, Basic e Akpa Akpro.

