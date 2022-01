Immobile, numeri pazzeschi in questa stagione, anche la Lega lo celebra sui social

E’ entrato, risolvendo la gara contro l’Udinese in Coppa Italia. E’ un fattore imprescindibile per Maurizio Sarri. Ciro Immobile è il bomber che continua a collezionare record. Anche la Serie A lo celebra tramite un tweet sul profilo ufficiale, l’account della lega ricorda i dati impressionanti di Ciro in questa stagione. Il bomber di Torre Annunziata in 18 presenze ha messo a segno 17 gol collezionando 2 assist. Una media in termini di fantacalcio davvero alta:9,22. La gioia di ogni fantallenatore e di ogni tifoso della Lazio.

