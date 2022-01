Angelo Gregucci: “La Lazio non è ancora una squadra sarriana. Domani sarà una partita difficile ma che potrebbe esaltarli”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, l’allenatore ed ex giocatore Angelo Gregucci, che tra l’altro in carriera ha vestito anche la maglia della Lazio, ha dato la sua opinione sulla squadra di Sarri e sull’impegno che la aspetta domani contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Lazio- Atalanta vede due scuole di pensiero. La Lazio non è ancora una squadra sarriana, ma si vedono dei progressi ed i numeri lo dicono, non vedo ancora una squadra veloce.La squadra di Gasperini è molto pericolosa ma manca uno di peso se non c’è Zapata, mancherà tanto perché è insostituibile nel suo modo di vedere il calcio. Io penso che Sarri possa fare bene, sempre che recuperi Zaccagni. Dietro manca Acerbi, un punto di riferimento per questa squadra. sarà una partita difficile ma che potrebbe esaltare le qualità della Lazio in ripartenza”.

